Politique fédérale
Politique commerciale canadienne

Stratégie Carney: Luc Ferrandez s'inquiète pour le Québec

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Stratégie Carney: Luc Ferrandez s'inquiète pour le Québec
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Alors que Mark Carney propose une réorientation majeure de la politique commerciale canadienne vers la Chine et le Moyen-Orient pour diversifier nos marchés, le chroniqueur Luc Ferrandez sonne l'alarme.

Selon lui, cette stratégie, bien qu'intéressante sur le plan diplomatique, ignore les réalités économiques propres au Québec, qui ne produit ni pétrole, ni canola, ni voitures.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que l'économie québécoise repose sur un réseau dense de petites et moyennes entreprises (PME) plutôt que sur de grands projets industriels ou énergétiques comme le pipeline Trans Mountain.

Luc plaide pour un investissement massif dans l'exportation de nos entrepreneurs locaux, plutôt que de s'épuiser dans des projets de pipelines complexes ou des alliances risquées avec des pays qui bafouent les droits de l'homme.

