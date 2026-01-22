Dans la Ville de Québec

 Aller au contenu
Le cabinet Carney se réunit pour planifier une année 2026 sous haute tension

La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

La rencontre des membres du cabinet de Mark Carney, qui s'ouvre aujourd'hui à Québec, doit impérativement définir un plan pour une année 2026 qui s'annonce extrêmement difficile sur les plans économique et diplomatique.

C'est du moins l'avis du chroniqueur politique Dimitri Soudas, jeudi, à Lagacé le matin.

Après un passage remarqué au Forum de Davos, le premier ministre Carney réunit ses ministres pour deux jours afin de se préparer aux pressions américaines et aux renégociations commerciales majeures.

Selon notre chroniqueur, l'enjeu principal est de réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis en accélérant les grands projets nationaux d'infrastructure, de ports et de pipelines pour augmenter la capacité d'exportation du pays.

«2026 va être une année difficile [...] marquée par des tarifs, les pressions américaines, les négociations commerciales de l'ACEUM qui apparemment vont avoir lieu.»

Dimitri Soudas

