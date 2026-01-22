 Aller au contenu
Société
Un problème de concurrence?

L'inflation alimentaire au Canada: un constat alarmant... et des solutions

par 98.5

0:00
7:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 09:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
L'inflation alimentaire au Canada: un constat alarmant... et des solutions
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Qu'est-ce qui se cache derrière la hausse record de l'inflation alimentaire au Canada, qui atteint désormais 5% en épicerie et 8,5% en restauration?

Une partie de l'explication, selon des experts, réside dans la lourdeur réglementaire entourant l'affichage des prix, l'emballage et le suivi des produits, une charge qui se répercute ultimement sur le consommateur.

Toutefois, le chroniqueur Luc Ferrandez souligne un problème encore plus profond : le manque flagrant de concurrence dans un marché dominé par quelques grands joueurs.

Écoutez son coup de gueule, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

