Un problème de concurrence?

Qu'est-ce qui se cache derrière la hausse record de l'inflation alimentaire au Canada, qui atteint désormais 5% en épicerie et 8,5% en restauration?

Une partie de l'explication, selon des experts, réside dans la lourdeur réglementaire entourant l'affichage des prix, l'emballage et le suivi des produits, une charge qui se répercute ultimement sur le consommateur.

Toutefois, le chroniqueur Luc Ferrandez souligne un problème encore plus profond : le manque flagrant de concurrence dans un marché dominé par quelques grands joueurs.

Écoutez son coup de gueule, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.