Société
Météo

Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec

par 98.5

0:00
3:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 07:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un froid avec «beaucoup de mordant» s'installe au Québec
Une chute brutale des températures est attendue au cours des prochaines heures au Québec, marquant le retour d'un froid hivernal mordant pour la fin du mois. / Guy / Adobe Stock

Une chute brutale des températures est attendue au cours des prochaines heures au Québec, marquant le retour d'un froid hivernal mordant pour la fin du mois.

Dès la nuit de vendredi à samedi, le mercure pourrait descendre jusqu'à des valeurs situées entre -24°C et -29°C. Bien qu'une légère remontée soit attendue à partir de dimanche, les températures diurnes devraient stagner autour de -10°C jusqu'à la fin de janvier, avec des nuits oscillant entre -12°C et -13°C.

Écoutez Jean-Charles BeauBois, président de Météo Globale, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

