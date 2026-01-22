 Aller au contenu
Économie
Ozempic et profits des compagnies aériennes

«Des passagers moins dodus, ça permet des profits plus dodus»

par 98.5

0:00
7:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 janvier 2026 07:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les médicaments de type GLP-1, comme l'Ozempic, transforment non seulement la santé des patients, mais ils pourraient aussi faire gonfler les profits de l'industrie de l'aviation.

Selon une étude du cabinet Jefferies, la perte de poids généralisée chez les passagers pourrait permettre aux quatre grands transporteurs américains d'économiser environ 800 millions de dollars canadiens par année en carburant. Puisque le carburant représente 20% des dépenses totales d'une compagnie aérienne, une réduction du poids des passagers se traduit directement par une augmentation des bénéfices par action.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • La firme de sondage Léger vient de publier une vaste enquête sur le commerce électronique qui met le doigt sur ce qu’on aime… et surtout, ce qu’on aime moins;
  • Le milliard d’Ottawa pour les infrastructures, ça veut dire quoi concrètement?

