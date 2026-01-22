Ozempic et profits des compagnies aériennes

Les médicaments de type GLP-1, comme l'Ozempic, transforment non seulement la santé des patients, mais ils pourraient aussi faire gonfler les profits de l'industrie de l'aviation.

Selon une étude du cabinet Jefferies, la perte de poids généralisée chez les passagers pourrait permettre aux quatre grands transporteurs américains d'économiser environ 800 millions de dollars canadiens par année en carburant. Puisque le carburant représente 20% des dépenses totales d'une compagnie aérienne, une réduction du poids des passagers se traduit directement par une augmentation des bénéfices par action.

