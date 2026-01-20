Le discours de Mark Carney à Davos

Le premier ministre du Canada Mark Carney affirme que l’ordre international fondé sur des règles ne fonctionne plus. Il ne s’agit pas d’une transition graduelle, mias d'une rupture nette.

Les grandes puissances utilisent désormais l’intégration économique comme une arme (tarifs, chaînes d’approvisionnement, finances), ce qui rend illusoire toute prétention à une neutralité ou à une protection automatique pour les puissances moyennes.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter le discours percutant livré par Marc Carney au Forum de Davos.

Les sujets discutés