Politique fédérale
Le discours de Mark Carney à Davos

«Il jette les bases à ce qui ressemble à une nouvelle doctrine»

par 98.5

0:00
7:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 janvier 2026 17:46

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Il jette les bases à ce qui ressemble à une nouvelle doctrine»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre du Canada Mark Carney affirme que l’ordre international fondé sur des règles ne fonctionne plus. Il ne s’agit pas d’une transition graduelle, mias d'une rupture nette.

Les grandes puissances utilisent désormais l’intégration économique comme une arme (tarifs, chaînes d’approvisionnement, finances), ce qui rend illusoire toute prétention à une neutralité ou à une protection automatique pour les puissances moyennes.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas commenter le discours percutant livré par Marc Carney au Forum de Davos.

Les sujets discutés

  • Le discours de Marc Carney en Europe;
  • Le premier ministre estime que les puissances moyennes doivent se tenir ensemble;
  • Le vrai test, c'est la capacité du Canada à tenir cette posture.

