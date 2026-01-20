 Aller au contenu
Sports
JO de Milan-Cortina

Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec

par 98.5 Sports

0:00
7:56

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 janvier 2026 18:20

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Les Jeux olymiques d'hiver de Milan-Cortina commenceront dans moins d'un mois. Et plus de la moitié de l’équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec.

Écoutez Philippe Gagnon, analyste sportif et médaillé paralympique, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Pas moins de 52 % de l’équipe canadienne de ski acrobatique aux Jeux olympiques d’hiver 2026 provient du Québec, bien que la province ne représente que 23 % de la population canadienne
  • Gagnon attribue ce succès à l’inspiration de champions comme Jean-Luc Brassard, Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury
  • La qualité des infrastructures (Lac-Beauport, anneau couvert de Québec) n'est pas en reste.

