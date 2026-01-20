Alors que l'Europe est divisée

Le discours de Mark Carney lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, a été «remarqué», souligne la spécialiste Alexandra Szacka.

Elle aborde la lenteur des décisions de l'Union européenne vis-à-vis Donald Trump, mentionnant «qu'on en est encore à des mots».

