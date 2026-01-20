Alors que l'Europe est divisée

Le discours de Mark Carney lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, a été «remarqué», souligne la spécialiste Alexandra Szacka.
Elle aborde la lenteur des décisions de l'Union européenne vis-à-vis Donald Trump, mentionnant «qu'on en est encore à des mots».
Écoutez la chroniqueuse d'actualité internationale, Alexandra Szacka, témoigner en direct de Davos à l'émission Le Québec maintenant.
«C'est vrai que l'Europe est divisée et Donald Trump joue là-dessus, son administration joue de façon incroyable.»