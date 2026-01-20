Jeux olympiques et hockey

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter de quelques sujets d'intérêt qui vont de la représentation aux JO de Milan en passant par les Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés

La forte représentation québécoise dans l’équipe de ski acrobatique du Canada;

L'inspiration de Jean-Luc Brassard, Jean-Marc Rozon, Lloyd Langlois et Nicolas Fontaine;

L'impact de Lane Hutson, joueur du Canadien, sur les jeunes espoirs québécois comme Xavier Villeneuve (Blainville-Boisbriand), William Lassalle et Maddox Dagenais

L’importance de l’inspiration, de la reconnaissance du talent local et de l’environnement accueillant au sein du hockey québécois et de la LHJMQ.