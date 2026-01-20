 Aller au contenu
Jeux olympiques et hockey

L'importance de l'inspiration à tous les niveaux

98.5 Sports

0:00
5:44

20 janvier 2026 18:28

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
L'importance de l'inspiration à tous les niveaux
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter de quelques sujets d'intérêt qui vont de la représentation aux JO de Milan en passant par les Canadiens de Montréal.

Les sujets discutés

La forte représentation québécoise dans l’équipe de ski acrobatique du Canada;

L'inspiration de Jean-Luc Brassard, Jean-Marc Rozon, Lloyd Langlois et Nicolas Fontaine;

L'impact de Lane Hutson, joueur du Canadien, sur les jeunes espoirs québécois comme Xavier Villeneuve (Blainville-Boisbriand), William Lassalle et Maddox Dagenais

L’importance de l’inspiration, de la reconnaissance du talent local et de l’environnement accueillant au sein du hockey québécois et de la LHJMQ.

