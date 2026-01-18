«J'en reviens pas des caisses libre-service. Mario Girard signe sa chronique là-dessus dans La Presse ce matin. Les caisses libre-service nous donnent tellement de fil à retordre, surtout à l'épicerie. Premièrement, c'est beaucoup trop fort. Il commence sa chronique en disant ça. Les caisses hurlent. Comment les employés font-ils pour écouter ça?»