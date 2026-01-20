L'attaquant Kirby Dach revient au jeu avec les Canadiens après deux mois d'absence depuis le 15 novembre dernier.

Il jouera sur le premier trio aux côtés de Nick Suzuki et de Cole Caufield, vu la blessure de Texier, qui ne sera pas de la partie ce soir.

Rappelons que le match du CH débutera à 19h face au Wild du Minnesota et sera présenté sur les ondes du 98.5.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés