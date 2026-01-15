Relations diplomatiques avec la Chine

Le premier ministre Mark Carney poursuit sa visite en Chine où il rencontrera, vendredi, le président chinois Xi Jinping.

On s'attend à ce que les deux chefs d’Etats trouvent une entente au sujet des tarifs imposés sur les véhicules électriques chinois et sur le canola.

Ecoutez DImitri Soudas, chroniqueur spécialisé dans la politique fédérale, revenir sur le voyage du premier ministre, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Il explique que les partis d’opposition au fédéral sont contre la levée des tarifs fixés sur les véhicules électriques chinois et que l’entente qui sera conclue par Mark Carney est surveillée de près.