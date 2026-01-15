Relations diplomatiques avec la Chine

Le premier ministre Mark Carney poursuit sa visite en Chine où il rencontrera, vendredi, le président chinois Xi Jinping.
On s'attend à ce que les deux chefs d’Etats trouvent une entente au sujet des tarifs imposés sur les véhicules électriques chinois et sur le canola.
Ecoutez DImitri Soudas, chroniqueur spécialisé dans la politique fédérale, revenir sur le voyage du premier ministre, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
Il explique que les partis d’opposition au fédéral sont contre la levée des tarifs fixés sur les véhicules électriques chinois et que l’entente qui sera conclue par Mark Carney est surveillée de près.
«Leur message est clair sur les véhicules électriques, que ce soit le Bloc ou les conservateurs, c'est que la probabilité de travail d'enfants dans la confection des pièces utilisées dans les véhicules est le fardeau de la preuve [...] La presque certitude que la voiture transmet des données sur son hôte utilisateur et son utilisation, qui aboutissent dans les entretiens, dans l'entreprise et aux autorités chinoises.»