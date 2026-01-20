 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

Trump célèbre ses réalisations pour le 1er anniversaire de son 2e mandat

par 98.5 Sports

0:00
8:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 janvier 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Trump célèbre ses réalisations pour le 1er anniversaire de son 2e mandat
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Au cours d'un long point de presse qui n'était pas prévu, mardi, le président américain Donald Trump a célébré ses réalisations au cours de sa première année en poste lors de son deuxième mandat.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter ce point de presse au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Un point de presse imprévu de Donald Trump marqué par un ton monotone: des attaques répétées contre Joe Biden et sa justification de sa politique au Minnesota;
  • Le président vante ses succès économiques, critique la communication de son équipe, et exprime ses craintes face à un jugement de la Cour suprême sur les tarifs;
  • Donald Trump a toutefois évoqué brièvement le Groenland, sans plus;
  • Le président américain sera à Davos, mercredi;
  • Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, présent à Davos, a incité les Européens à se tenir debout devant Trump.

Vous aimerez aussi

«On n'a jamais pensé que les États-Unis pourraient devenir cet État voyou»
Lagacé le matin
«On n'a jamais pensé que les États-Unis pourraient devenir cet État voyou»
0:00
9:28
Quel mot pour définir la première année du retour de Trump au pouvoir?
Radio textos
Quel mot pour définir la première année du retour de Trump au pouvoir?
0:00
21:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'importance de l'inspiration à tous les niveaux
Rattrapage
Jeux olympiques et hockey
L'importance de l'inspiration à tous les niveaux
Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec
Rattrapage
JO de Milan-Cortina
Plus de la moitié de l'équipe canadienne de ski acrobatique provient du Québec
«C'est un discours au ton extrêmement juste» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Discours de Mark Carney à Davos
«C'est un discours au ton extrêmement juste» -Michèle Boisvert
«Il jette les bases à ce qui ressemble à une nouvelle doctrine»
Rattrapage
Le discours de Mark Carney à Davos
«Il jette les bases à ce qui ressemble à une nouvelle doctrine»
Discours de Mark Carney à Davos: «Il ne passe pas par quatre chemins»
Rattrapage
Alors que l'Europe est divisée
Discours de Mark Carney à Davos: «Il ne passe pas par quatre chemins»
Élections partielles dans Chicoutimi: «Une promenade dans le parc» pour le PQ?
Rattrapage
24 février
Élections partielles dans Chicoutimi: «Une promenade dans le parc» pour le PQ?
«Une certaine détresse psychologique est plus présente chez nos jeunes adultes»
Rattrapage
Documentaire Générations burnout
«Une certaine détresse psychologique est plus présente chez nos jeunes adultes»
Comment éviter le gaspillage alimentaire à Montréal?
Rattrapage
Insécurité alimentaire
Comment éviter le gaspillage alimentaire à Montréal?
«Comme chef, je ne peux pas assigner une candidature à un comté» -PSPP
Rattrapage
Sandra Hernández se joint au PQ
«Comme chef, je ne peux pas assigner une candidature à un comté» -PSPP
Kirby Dach sur le premier trio ce soir face au Wild
Rattrapage
Après deux mois d'absence
Kirby Dach sur le premier trio ce soir face au Wild
«Le message était clair, le Canada n'acceptera pas de se faire intimider»
Rattrapage
Discours de Carney à Davos
«Le message était clair, le Canada n'acceptera pas de se faire intimider»
Un premier album en huit ans pour ASAP Rocky
Rattrapage
Plus d'un million de pré-enregistrements
Un premier album en huit ans pour ASAP Rocky
«Ce que ça révèle pour moi, c'est qu'on est très vulnérable»
Rattrapage
Armée: un scénario en cas d'invasion américaine
«Ce que ça révèle pour moi, c'est qu'on est très vulnérable»
«Notre situation stratégique est extrêmement tendue» -Richard Blanchette
Rattrapage
L'armée canadienne au Groenland?
«Notre situation stratégique est extrêmement tendue» -Richard Blanchette