États-Unis

Au cours d'un long point de presse qui n'était pas prévu, mardi, le président américain Donald Trump a célébré ses réalisations au cours de sa première année en poste lors de son deuxième mandat.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter ce point de presse au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un point de presse imprévu de Donald Trump marqué par un ton monotone: des attaques répétées contre Joe Biden et sa justification de sa politique au Minnesota;
- Le président vante ses succès économiques, critique la communication de son équipe, et exprime ses craintes face à un jugement de la Cour suprême sur les tarifs;
- Donald Trump a toutefois évoqué brièvement le Groenland, sans plus;
- Le président américain sera à Davos, mercredi;
- Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, présent à Davos, a incité les Européens à se tenir debout devant Trump.