Sandra Hernández se joint au PQ

«Comme chef, je ne peux pas assigner une candidature à un comté» -PSPP

Le Québec maintenant

le 20 janvier 2026 16:25

Philippe Cantin
«Comme chef, je ne peux pas assigner une candidature à un comté» -PSPP
La nouvelle candidate du PQ, Sandra Hernández (à gauche) et son chef Paul St-Pierre Plamondon / Any Guillemette / Cogeco Média

Après la présentation de Sandra Hernández, coordinatrice à l’ONU, comme candidate au Parti québécois (sans circonscription définie), son chef Paul St-Pierre Plamondon souligne qu'il ne «peut pas» assigner une candidature à un comté.

Il explique que les règles du PQ l'empêchent d'agir ainsi comme chef de parti, contrairement à la CAQ ou au PLQ, par exemple.

Paul St-Pierre Plamondon souhaitait faire l'annonce à l'avance puisqu'il la considère comme étant importante.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, présenter sa nouvelle candidate au micro de Philippe Cantin, mardi.

«Dans le cas de madame Hernández, elle travaille à l'ONU à l'étranger depuis quinze ans. Donc, présentement, elle a un mandat en Colombie, où elle s'assure de la paix entre le gouvernement puis les forces armées révolutionnaires. Donc, elle n'est pas en mesure de mener le processus habituel.»

Paul St-Pierre Plamondon

  • PSPP dit oui a de potentielles élections hâtives;
  • Quelle posture le Québec doit adopter face au gouvernement américain?

