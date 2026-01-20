Sandra Hernández se joint au PQ

Après la présentation de Sandra Hernández, coordinatrice à l’ONU, comme candidate au Parti québécois (sans circonscription définie), son chef Paul St-Pierre Plamondon souligne qu'il ne «peut pas» assigner une candidature à un comté.

Il explique que les règles du PQ l'empêchent d'agir ainsi comme chef de parti, contrairement à la CAQ ou au PLQ, par exemple.

Paul St-Pierre Plamondon souhaitait faire l'annonce à l'avance puisqu'il la considère comme étant importante.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, présenter sa nouvelle candidate au micro de Philippe Cantin, mardi.