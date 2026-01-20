Sandra Hernández se joint au PQ

Après la présentation de Sandra Hernández, coordinatrice à l’ONU, comme candidate au Parti québécois (sans circonscription définie), son chef Paul St-Pierre Plamondon souligne qu'il ne «peut pas» assigner une candidature à un comté.
Il explique que les règles du PQ l'empêchent d'agir ainsi comme chef de parti, contrairement à la CAQ ou au PLQ, par exemple.
Paul St-Pierre Plamondon souhaitait faire l'annonce à l'avance puisqu'il la considère comme étant importante.
Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, présenter sa nouvelle candidate au micro de Philippe Cantin, mardi.
«Dans le cas de madame Hernández, elle travaille à l'ONU à l'étranger depuis quinze ans. Donc, présentement, elle a un mandat en Colombie, où elle s'assure de la paix entre le gouvernement puis les forces armées révolutionnaires. Donc, elle n'est pas en mesure de mener le processus habituel.»
Autres sujets abordés
- PSPP dit oui a de potentielles élections hâtives;
- Quelle posture le Québec doit adopter face au gouvernement américain?