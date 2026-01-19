L'envoi de militaires canadiens au Groenland est une réponse symbolique forte face aux menaces d'annexion de Donald Trump, qui brandit des tarifs douaniers punitifs contre l'Europe.

Selon Dimitri Soudas, l'opinion publique américaine, y compris la base républicaine, rejette massivement l'usage de la force militaire pour ce projet.

La chronique politique de Dimitri Soudas, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

