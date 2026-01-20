Le documentaire Générations burnout, qui s'attarde à l'épuisement chez les génération Z et milléniale sera disusé ce mercredi, sur différentes plateformes, à l'occasion de la Journée Bell Cause.
Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix en discuter mardi avec la Dre Mélissa Généreux, qui a participé au documentaire.
«En 2025, les données montrent une certaine détresse psychologique beaucoup plus présente chez nos jeunes adultes lorsqu'on les compare aux adultes plus âgés. Sinon, un autre indice que je trouve inquiétant, c'est la prescription de plus en plus fréquente d'antidépresseurs de psychostimulants qui, encore une fois, touche vraiment plus nos jeunes adultes. Tous les signes pointent un peu dans le même sens.»