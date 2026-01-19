 Aller au contenu
Économie
Hausse de loyer: à quoi s'attendre pour 2026?

«Cette année, les locataires devraient respirer mieux»

par 98.5

0:00
7:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 janvier 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
«Cette année, les locataires devraient respirer mieux»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le Tribunal administratif du logement dévoile les indices de hausses de loyer pour 2026, lundi.

L'augmentation moyenne devrait atteindre 3 %, soit près de la moitié de celle de l’an dernier. 

Cette accalmie s’accompagne d’une simplification de la méthode de calcul du TAL.

Par ailleurs, la chroniqueuse souligne l'impact financier important du retour obligatoire au bureau: selon une étude de Cisco, travailler au centre-ville coûterait environ 12 000 $ par an, soit près de 230 $ par semaine.

Ce montant inclut non seulement le transport et le stationnement, mais aussi une foule de «frais cachés». 

Elle propose des astuces d'épargne pour contrer ces dépenses.  

Écoutez la chronique économique de Marie-Eve Fournier, lundi, à Lagacé le matin. 

Vous aimerez aussi

«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Lagacé le matin
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
0:00
8:04
Plaintes liées aux télécommunications: «C’est tout le temps compliqué»
Lagacé le matin
Plaintes liées aux télécommunications: «C’est tout le temps compliqué»
0:00
7:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Party d'ados qui vire au cauchemar à Hawkesbury: l'assurance va-t-elle payer?
Rattrapage
200 invités et 30 000$ de dommages au bas mot
Party d'ados qui vire au cauchemar à Hawkesbury: l'assurance va-t-elle payer?
Féminicides au Québec: l'urgence de statistiques complètes pour mieux intervenir
Rattrapage
Les liens entre pauvreté et contrôle coercitif
Féminicides au Québec: l'urgence de statistiques complètes pour mieux intervenir
«Je me suis souvent dit: "On abolit les cégeps"... mais j'ai changé d'idée»
Rattrapage
Bâtiments vétustes et compressions budgétaires
«Je me suis souvent dit: "On abolit les cégeps"... mais j'ai changé d'idée»
11e saison de La Voix: se renouveler malgré les compressions
Rattrapage
Télé
11e saison de La Voix: se renouveler malgré les compressions
Les énergies renouvelables dépassent les énergies fossiles
Rattrapage
Un peu de positif en ce «Blue Monday»
Les énergies renouvelables dépassent les énergies fossiles
Accoucher en pleine tempête: le calvaire d'une mère à Maisonneuve-Rosemont
Rattrapage
Facturée pour une chambre glaciale
Accoucher en pleine tempête: le calvaire d'une mère à Maisonneuve-Rosemont
Groenland: «C'est extrêmement grave ce qui se passe» -Jean-François Lépine
Rattrapage
À l'approche du Forum de Davos
Groenland: «C'est extrêmement grave ce qui se passe» -Jean-François Lépine
Groenland: le message symbolique, mais nécessaire du premier ministre Carney
Rattrapage
Envoi de militaires canadiens
Groenland: le message symbolique, mais nécessaire du premier ministre Carney
Les centres de services scolaires préoccupés par de potentielles compressions
Rattrapage
Éducation
Les centres de services scolaires préoccupés par de potentielles compressions
Un party qui tourne au cauchemar à Hawkesbury: près de 30 000$ de dommages
Rattrapage
Comme dans le film Projet X
Un party qui tourne au cauchemar à Hawkesbury: près de 30 000$ de dommages
Programme de rachat d'armes: une députée craint la désinformation du «gun lobby»
Rattrapage
Des fusils d'assaut seront prohibés dès octobre
Programme de rachat d'armes: une députée craint la désinformation du «gun lobby»
«Ça en dit long sur la qualité de la relation de Mme Guilbault avec M. Legault»
Rattrapage
Un départ qui cause une onde de choc dans le parti
«Ça en dit long sur la qualité de la relation de Mme Guilbault avec M. Legault»
Le départ de Geneviève Guilbault «fait mal» aux créateurs de contenu
Rattrapage
«Reine de la clip»
Le départ de Geneviève Guilbault «fait mal» aux créateurs de contenu
Spécial «des îles» | L'énigme du lundi 19 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «des îles» | L'énigme du lundi 19 janvier