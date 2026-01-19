Hausse de loyer: à quoi s'attendre pour 2026?

Le Tribunal administratif du logement dévoile les indices de hausses de loyer pour 2026, lundi.

L'augmentation moyenne devrait atteindre 3 %, soit près de la moitié de celle de l’an dernier.

Cette accalmie s’accompagne d’une simplification de la méthode de calcul du TAL.

Par ailleurs, la chroniqueuse souligne l'impact financier important du retour obligatoire au bureau: selon une étude de Cisco, travailler au centre-ville coûterait environ 12 000 $ par an, soit près de 230 $ par semaine.

Ce montant inclut non seulement le transport et le stationnement, mais aussi une foule de «frais cachés».

Elle propose des astuces d'épargne pour contrer ces dépenses.

