À l'approche du Forum de Davos

L'envoi d'un petit contigent de soldats canadiens au Groenland est symbolique, d'après l'expert Jean-François Lépine.
L'analyste estime que Donald Trump s'affaire systématiquement à détruire la mondialisation, l'entraide et le multilatéralisme.
Il rappelle que les dirigeants du monde entier, y compris le président des États-Unis, se rencontreront au Forum de Davos, dont le thème est «Esprit de dialogue». Qu'est-ce que ça dit de la situation politique mondiale?
Écoutez le chroniqueur de politique internationale Jean-François Lépine, analyser le tout, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.
«C'est absurde, car ça se passe au moment où monsieur Trump arrive avec la délégation la plus importante que les États-Unis n'auront jamais amenée à Davos. Et cet homme-là, alors que cette organisation vise à appuyer l'entraide, le multilatéralisme, la mondialisation, c'est lui systématiquement qui depuis un an, s'affaire à détruire tout ça en fait.»
Autres sujets abordés
- Oublie-t-on de parler de la situation «catastrophique» à Gaza?;
- Qu'en est-il de la guerre en Ukraine?