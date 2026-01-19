À l'approche du Forum de Davos

L'envoi d'un petit contigent de soldats canadiens au Groenland est symbolique, d'après l'expert Jean-François Lépine.

L'analyste estime que Donald Trump s'affaire systématiquement à détruire la mondialisation, l'entraide et le multilatéralisme.

Il rappelle que les dirigeants du monde entier, y compris le président des États-Unis, se rencontreront au Forum de Davos, dont le thème est «Esprit de dialogue». Qu'est-ce que ça dit de la situation politique mondiale?

Écoutez le chroniqueur de politique internationale Jean-François Lépine, analyser le tout, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.