Plus d'un million de pré-enregistrements

Plus de 1 000 000 de pré-enregistrements sur Spotify et 130 000 vinyles en 24 heures: c'est le succès que vit ASAP Rocky avec son premier album en huit ans.
Ce dernier sortira le 27 janvier et l'artiste a accumulé les collaborations dans son album avec Tim Burton, Hans Zimmer et Danny Elfman.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix aborder le sujet au micro de Philippe Cantin, mardi.
Autres sujets culturels abordés
- The Musical Box se produira en spectacle le 15 janvier 2027 à Montréal;
- Lara Fabian sort une nouvelle chanson: «Je veux danser».