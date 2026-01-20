Plus d'un million de pré-enregistrements

Plus de 1 000 000 de pré-enregistrements sur Spotify et 130 000 vinyles en 24 heures: c'est le succès que vit ASAP Rocky avec son premier album en huit ans.

Ce dernier sortira le 27 janvier et l'artiste a accumulé les collaborations dans son album avec Tim Burton, Hans Zimmer et Danny Elfman.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix aborder le sujet au micro de Philippe Cantin, mardi.

