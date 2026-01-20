Discours de Carney à Davos

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a affirmé que l’ordre mondial tel qu’on le connait n’existe plus et a appelé les puissances moyennes à s’unir pour faire face à l’intimidation, mardi, à Davos, dans le cadre du forum économique mondial.

Écoutez Mylène Crête, journaliste à La Presse présentement à Davos, et Philippe Léger, analyste politique, discuter de ce discours choc, mardi, au micro de Philippe Cantin.