 Aller au contenu
Politique
Discours de Carney à Davos

«Le message était clair, le Canada n'acceptera pas de se faire intimider»

par 98.5

0:00
8:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 janvier 2026 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le message était clair, le Canada n'acceptera pas de se faire intimider»
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a affirmé que l’ordre mondial tel qu’on le connait n’existe plus, et a appelé les puissances moyennes à s’unir pour faire face à l’intimidation / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a affirmé que l’ordre mondial tel qu’on le connait n’existe plus et a appelé les puissances moyennes à s’unir pour faire face à l’intimidation, mardi, à Davos, dans le cadre du forum économique mondial.

Écoutez Mylène Crête, journaliste à La Presse présentement à Davos, et Philippe Léger, analyste politique, discuter de ce discours choc, mardi, au micro de Philippe Cantin.

«Le message était clair, le Canada n'acceptera pas de se faire intimider par les États-Unis. Il n'acceptera pas non plus l'intimidation dont est victime le Groenland et dont est victime le Danemark. Pour monsieur Carney, la meilleure façon de contrer ça, c'est de diversifier l'économie, de se regrouper, de travailler avec les partenaires avec qui on est aligné. Il appelle les États à trouver les points communs pour se regrouper.»

Mylène Crête

Vous aimerez aussi

L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
Radio textos
L'armée de plus en plus nécessaire: seriez-vous prêts à joindre ses rangs?
0:00
27:07
«Ça en dit long sur la qualité de la relation de Mme Guilbault avec M. Legault»
Lagacé le matin
«Ça en dit long sur la qualité de la relation de Mme Guilbault avec M. Legault»
0:00
11:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un premier album en huit ans pour ASAP Rocky
Rattrapage
Plus d'un million de pré-enregistrements
Un premier album en huit ans pour ASAP Rocky
«Ce que ça révèle pour moi, c'est qu'on est très vulnérable»
Rattrapage
Armée: un scénario en cas d'invasion américaine
«Ce que ça révèle pour moi, c'est qu'on est très vulnérable»
«Notre situation stratégique est extrêmement tendue» -Richard Blanchette
Rattrapage
L'armée canadienne au Groenland?
«Notre situation stratégique est extrêmement tendue» -Richard Blanchette
L'inflation s'établit à 2,4 % en décembre 2025
Rattrapage
Économie
L'inflation s'établit à 2,4 % en décembre 2025
«La motivation de Trump à l'international passe par le prix Nobel de la paix»
Rattrapage
Le Groenland lié au prix Nobel
«La motivation de Trump à l'international passe par le prix Nobel de la paix»
«La pression baisse sur Mark Carney de conclure une entente»
Rattrapage
Accord comercial avec les États-Unis
«La pression baisse sur Mark Carney de conclure une entente»
«Christine Fréchette veut essayer de marquer le pas» -Christine St-Pierre
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
«Christine Fréchette veut essayer de marquer le pas» -Christine St-Pierre
«C'est une candidature qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du caucus»
Rattrapage
Deuxième appui pour Christine Fréchette
«C'est une candidature qui suscite beaucoup d'intérêt au sein du caucus»
Départs à la CAQ: «Je prédis qu'il y en aura d'autres» -Vincent Marissal
Rattrapage
Après Legault, Guilbault et Lebel
Départs à la CAQ: «Je prédis qu'il y en aura d'autres» -Vincent Marissal
Le coréalisateur du Roi Lion est mort
Rattrapage
Arts et spectacles
Le coréalisateur du Roi Lion est mort
Petit cours 101 sur la mythologie grecque
Rattrapage
Dieux de l'Olympe
Petit cours 101 sur la mythologie grecque
Les dirigeants européens réagissent aux tarifs de Trump
Rattrapage
Annexion du Groenland
Les dirigeants européens réagissent aux tarifs de Trump
Victoire 6-5 : «C'est un bonheur parce qu'ils tiraient de l'arrière»
Rattrapage
Match samedi face aux Sénateurs
Victoire 6-5 : «C'est un bonheur parce qu'ils tiraient de l'arrière»
Drame à Rougemont: tout pointe vers un quatrième féminicide en 2026
Rattrapage
Décès d'une mère de famille
Drame à Rougemont: tout pointe vers un quatrième féminicide en 2026