Discours de Carney à Davos

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a affirmé que l’ordre mondial tel qu’on le connait n’existe plus et a appelé les puissances moyennes à s’unir pour faire face à l’intimidation, mardi, à Davos, dans le cadre du forum économique mondial.
Écoutez Mylène Crête, journaliste à La Presse présentement à Davos, et Philippe Léger, analyste politique, discuter de ce discours choc, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Le message était clair, le Canada n'acceptera pas de se faire intimider par les États-Unis. Il n'acceptera pas non plus l'intimidation dont est victime le Groenland et dont est victime le Danemark. Pour monsieur Carney, la meilleure façon de contrer ça, c'est de diversifier l'économie, de se regrouper, de travailler avec les partenaires avec qui on est aligné. Il appelle les États à trouver les points communs pour se regrouper.»