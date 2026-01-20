Armée: un scénario en cas d'invasion américaine

Les Forces armées canadiennes ont élaboré un scénario de leur réaction, si les États-Unis en venaient à envahir le Canada, souligne un article du Globe and Mail mardi matin. Il s'agit d'une première en un siècle.

Écoutez Gaëlle Rivard-Piché, directrice générale de la Conférence des associations de défense (CAD) et de l’Institut de la CAD, se pencher sur la situation au micro de Philippe Cantin.