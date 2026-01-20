Armée: un scénario en cas d'invasion américaine

Les Forces armées canadiennes ont élaboré un scénario de leur réaction, si les États-Unis en venaient à envahir le Canada, souligne un article du Globe and Mail mardi matin. Il s'agit d'une première en un siècle.
Écoutez Gaëlle Rivard-Piché, directrice générale de la Conférence des associations de défense (CAD) et de l’Institut de la CAD, se pencher sur la situation au micro de Philippe Cantin.
«Je pense que c'est important de remettre en contexte. C'est un scénario parmi un vaste éventail de possibilités. Mais en fait, ce que ça révèle, ce n'est pas que les États-Unis veulent envahir le Canada. Ce que ça révèle pour moi, c'est plutôt le fait qu'on est très vulnérable. On n'a pas les capacités et les moyens de défendre notre territoire contre une menace externe.»