L’insécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire sont des réalités de nos jours.

Dans un article paru dans Le Devoir, la Ville de Montréal voulait obliger les entreprises et les restaurants à donner tous leurs aliments invendus à des banques alimentaires.

Écoutez Katia Gagnon se pencher sur ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés