L’insécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire sont des réalités de nos jours.
Dans un article paru dans Le Devoir, la Ville de Montréal voulait obliger les entreprises et les restaurants à donner tous leurs aliments invendus à des banques alimentaires.
Écoutez Katia Gagnon se pencher sur ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pas moins de 740 tonnes de nourriture est jetée annuellement;
- Une hausse de 33 % du panier d’épicerie entre 2021 et 2025;
- Une augmentation de 72 % de la clientèle des banques alimentaires depuis 2022;
- L’initiative Moisson Montréal lors du 375ᵉ anniversaire de la ville a permis de redistribuer 4 millions de portions grâce à la collaboration d’entreprises.