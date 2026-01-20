Il ne manque plus qu'une candidature à être présentée pour l'élection partielle de Chicoutimi qui aura lieu le 24 février: celle du Parti libéral du Québec.

En ce qui a trait aux autres partis, Francis Tremblay se présentera pour la CAQ, Marie-Karlynn Laflamme pour le Parti québécois, et Catherine Morissette pour le Parti conservateur.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre analyser cette élection complémentaire au micro de Philippe Cantin.

«Le PQ a le vent dans les voiles dans Chicoutimi», explique Christine St-Pierre.

