Il ne manque plus qu'une candidature à être présentée pour l'élection partielle de Chicoutimi qui aura lieu le 24 février: celle du Parti libéral du Québec.
En ce qui a trait aux autres partis, Francis Tremblay se présentera pour la CAQ, Marie-Karlynn Laflamme pour le Parti québécois, et Catherine Morissette pour le Parti conservateur.
Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre analyser cette élection complémentaire au micro de Philippe Cantin.
«Le PQ a le vent dans les voiles dans Chicoutimi», explique Christine St-Pierre.
Autres sujets abordés
- Le PQ présente la candidate Sandra Hernández, sans annoncer la circonscription précise où elle pourrait se présenter;
- Charles Milliard ne prévoit pas d'être visible cette semaine pour se laisser le temps d'étoffer son programme;
- Qui sera de la course à la chefferie de la CAQ?