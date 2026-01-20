 Aller au contenu
Politique
24 février

Élections partielles dans Chicoutimi: «Une promenade dans le parc» pour le PQ?

par 98.5

0:00
11:03

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 janvier 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
Élections partielles dans Chicoutimi: «Une promenade dans le parc» pour le PQ?
Christine St-Pierre / Cogeco Média

Il ne manque plus qu'une candidature à être présentée pour l'élection partielle de Chicoutimi qui aura lieu le 24 février: celle du Parti libéral du Québec.

En ce qui a trait aux autres partis, Francis Tremblay se présentera pour la CAQ, Marie-Karlynn Laflamme pour le Parti québécois, et Catherine Morissette pour le Parti conservateur.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre analyser cette élection complémentaire au micro de Philippe Cantin.

«Le PQ a le vent dans les voiles dans Chicoutimi», explique Christine St-Pierre.

Autres sujets abordés

  • Le PQ présente la candidate Sandra Hernández, sans annoncer la circonscription précise où elle pourrait se présenter;
  • Charles Milliard ne prévoit pas d'être visible cette semaine pour se laisser le temps d'étoffer son programme;
  • Qui sera de la course à la chefferie de la CAQ?

