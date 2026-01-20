 Aller au contenu
Économie
Discours de Mark Carney à Davos

«C'est un discours au ton extrêmement juste» -Michèle Boisvert

par 98.5

0:00
7:10

le 20 janvier 2026 18:07

Le discours du premier ministre canadien Mark Carney à Davos, salué pour son réalisme, appelle les puissances moyennes comme le Canada à s’unir face à la rupture géopolitique, notamment vis-à-vis des États-Unis.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert parler du discours du premier ministre canadien Mark Carney à Davos.

Les sujets discutés

  • Mark Carney prononce un discours historique à Davos;
  • Le président français Emmanuel Macron soutient le mécanisme européen anti-coercition, le bazooka, permettant à l’Union européenne de riposter par des tarifs douaniers;
  • Le Parlement européen a suspendu la ratification d’un accord commercial avec les États-Unis.
  • Les tensions commerciales et politiques, notamment autour du Groenland, ont provoqué une forte baisse des marchés boursiers. Les bourses ont plongé et les taux des obligations long terme des États-Unis ont monté.

