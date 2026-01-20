Discours de Mark Carney à Davos

Le discours du premier ministre canadien Mark Carney à Davos, salué pour son réalisme, appelle les puissances moyennes comme le Canada à s’unir face à la rupture géopolitique, notamment vis-à-vis des États-Unis.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert parler du discours du premier ministre canadien Mark Carney à Davos.
Les sujets discutés
- Mark Carney prononce un discours historique à Davos;
- Le président français Emmanuel Macron soutient le mécanisme européen anti-coercition, le bazooka, permettant à l’Union européenne de riposter par des tarifs douaniers;
- Le Parlement européen a suspendu la ratification d’un accord commercial avec les États-Unis.
- Les tensions commerciales et politiques, notamment autour du Groenland, ont provoqué une forte baisse des marchés boursiers. Les bourses ont plongé et les taux des obligations long terme des États-Unis ont monté.