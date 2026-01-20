Discours de Mark Carney à Davos

Le discours du premier ministre canadien Mark Carney à Davos, salué pour son réalisme, appelle les puissances moyennes comme le Canada à s’unir face à la rupture géopolitique, notamment vis-à-vis des États-Unis.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert parler du discours du premier ministre canadien Mark Carney à Davos.

Les sujets discutés