L'armée canadienne au Groenland?

Le Canada envisage d'envoyer des soldats au Groenland pour soutenir le Danemark, un allié de l'OTAN, face aux menaces d'annexion de Donald Trump, qui a aussi menacé huit pays européens de nouveaux droits de douane.

L'Union européenne (UE) se réunit pour trouver une réponse commune, incluant l'éventuelle activation de son instrument anti-coercition. Ces événements témoignent d'une escalade des tensions et d'un basculement vers un nouvel ordre mondial.

Écoutez à ce sujet Richard Blanchette, major général à la retraite, au micro de Philippe Cantin.

Le gouvernement canadien envisage d'envoyer une vingtaine à une trentaine d’officiers d’état-major au Groenland pour l’exercice Endurance arctique, alors que plusieurs pays européens y participent déjà.

Richard Blanchette souligne les enjeux de souveraineté, la pression américaine et les débats internes sur la nécessité de soutenir des alliés comme le Danemark.