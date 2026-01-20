 Aller au contenu
Après avoir annoncé la fermeture de la station

D'ultimes négociations au Massif de Charlevoix: «Le mal est fait»

le 20 janvier 2026 14:42

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

D'ultimes négociations au Massif de Charlevoix: «Le mal est fait»
L'économie de Charlevoix repose essentiellement sur le tourisme lors de la saison hivernale / Adobe Stock / Marcin

Après avoir annoncé la fermeture du Massif de Charlevoix, le propriétaire de la station de ski et le syndicat vont finalement se rencontrer pour d'ultimes négociations d'ici la fin de semaine prochaine.

«À la demande du conciliateur en chef et du conciliateur, les parties ont été conviées à une rencontre. L’urgence de parvenir à une issue d’ici la fin de la semaine demeure entière», a mentionné Claude Choquette, président du Groupe Le Massif.

Le chroniqueur sportif Jean-Luc Brassard s'inquiète de la situation au Massif, notamment en ce qui a trait à l'économie de la région, qui repose principalement sur le tourisme et donc, la station de ski en hiver.

Écoutez Jean-Luc Brassard, médaillé d’or aux Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994 et chroniqueur sportif, aborder la situation tendue à La commission.

«Le mal est fait pareil. Il y a plusieurs petits hôteliers de Charlevoix qui se sont vus enlever leur cahier de réservations ou tout simplement disparaître suite à cette annonce.»

Jean-Luc Brassard

