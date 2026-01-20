«Les Canadiens ne veulent pas devenir les Oilers de l'Est»

Les Canadiens de Montréal pourront compter sur le retour de Kirby Dach contre le Wild du Minnesota, mardi soir, au Centre Bell.

Dach remplace Texier sur le premier trio, l'attaquant français étant incommodé par une blessure au bas du corps.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au 98.5, Martin McGuire, mentionner les éléments à surveiller pour le prochain match.

Autre sujet abordé: