Depuis la pandémie, la question climatique a perdu beaucoup de plumes dans la liste des priorités des électeurs.

La classe politique semble se désensibiliser à cet enjeu également, du moins si l'on se fie aux nombreux reculs sur la question.

L'urgence climatique est-elle devenue secondaire

Marie-Eve Tremblay a posé la question à l'ex-ministre de l'Environnement du Canada, Steven Guilbault.

Écoutez le député fédéral de Laurier—Sainte-Marie répondre à la question de l'animatrice de Radio textos.