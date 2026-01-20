Depuis la pandémie, la question climatique a perdu beaucoup de plumes dans la liste des priorités des électeurs.
La classe politique semble se désensibiliser à cet enjeu également, du moins si l'on se fie aux nombreux reculs sur la question.
L'urgence climatique est-elle devenue secondaire
Marie-Eve Tremblay a posé la question à l'ex-ministre de l'Environnement du Canada, Steven Guilbault.
Écoutez le député fédéral de Laurier—Sainte-Marie répondre à la question de l'animatrice de Radio textos.
«Ça fait 35 ans que je fais de l'environnement, ce n'est pas la première fois que l'environnement prend un pas de recul en termes de priorités de la population...»
Steven Guilbeault apporte également d'importantes nuances sur la perception qu'ont certains vis-à-vis du recul de nos gouvernements sur la question climatique.