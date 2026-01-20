La confiance des usagers au plus bas

Les pannes répétées du Réseau express métropolitain (REM) de mardi matin continent d'éroder la confiance des usagers envers le transport collectif.
Alors que les températures chutaient sous les -22 °C, des centaines de personnes se sont retrouvées à attendre des navettes de remplacement dans des conditions précaires.
Écoutez le coup de gueule du chroniqueur Luc Ferrandez sur les problèmes récurrents du Réseau express métropolitain mardi à Lagacé le matin.
«On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout. C'est tellement important, parce qu'effectivement, tu ne peux pas dire aux gens: "Abandonnez votre voiture" si t'arrives en retard une fois sur trois.»