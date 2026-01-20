Après le Groenland, le Canada?

Il y a un an, Donald Trump réintégrait la Maison-Blanche avec un discours agressif, bouleversant l’équilibre géopolitique mondial.

Aujourd’hui, le quotidien Globe and Mail révèle que l’armée canadienne aurait élaboré des plans pour contrer une éventuelle invasion américaine.

Bien que cela puisse paraître surréaliste, les ambitions de Donald Trump pour les ressources naturelles et le Grand Nord, particulièrement son intérêt marqué pour l’annexion du Groenland, forcent les stratèges militaires à envisager le pire pour protéger la souveraineté territoriale.

Écoutez le codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique, UQAM, Justin Massie, faire le point à Lagacé le matin, mardi.