 Aller au contenu
Politique internationale
Après le Groenland, le Canada?

«On n'a jamais pensé que les États-Unis pourraient devenir cet État voyou»

par 98.5

0:00
9:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 janvier 2026 08:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On n'a jamais pensé que les États-Unis pourraient devenir cet État voyou»
Des manifestants agitent le drapeau du Groenland le 16 janvier dernier à Nuuk, la capitale. / (Photo AP/Evgeniy Maloletka)

Il y a un an, Donald Trump réintégrait la Maison-Blanche avec un discours agressif, bouleversant l’équilibre géopolitique mondial.

Aujourd’hui, le quotidien Globe and Mail révèle que l’armée canadienne aurait élaboré des plans pour contrer une éventuelle invasion américaine.

Bien que cela puisse paraître surréaliste, les ambitions de Donald Trump pour les ressources naturelles et le Grand Nord, particulièrement son intérêt marqué pour l’annexion du Groenland, forcent les stratèges militaires à envisager le pire pour protéger la souveraineté territoriale.

Écoutez le codirecteur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique, UQAM, Justin Massie, faire le point à Lagacé le matin, mardi.

«Les ambitions de Donald Trump, ce n'est pas d'occuper le territoire [...] ce qui l'intéresse, ce sont les ressources naturelles et le Grand Nord...»

Justin Massie

Selon l'expert, une prise de contrôle du Groenland par les États-Unis signifierait la fin de l’OTAN et de l’alliance transatlantique telle que nous la connaissons. 

Ce scénario, qui rappelle l'annexion de la Crimée par la Russie, servirait les intérêts de Vladimir Poutine en déstabilisant l'Occident sans qu'il ait à tirer un seul coup de canon.

Le Canada, riche en ressources et stratégiquement situé, doit demeurer vigilant, car il pourrait être le prochain sur la liste des convoitises américaines.

Vous aimerez aussi

«C'est vivre dans un climat très anxiogène» -Dr Julien Cavanagh
La commission
«C'est vivre dans un climat très anxiogène» -Dr Julien Cavanagh
0:00
11:24
«Je ne comprends pas comment l'Amérique ne se sent pas humiliée»
La commission
«Je ne comprends pas comment l'Amérique ne se sent pas humiliée»
0:00
5:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On ne se le cachera pas, la télé est de plus en plus frileuse» -Marc Labrèche
Rattrapage
Vidéo
Lagacé le matin
«On ne se le cachera pas, la télé est de plus en plus frileuse» -Marc Labrèche
Regarder16:31Patrick Lagacé
Problèmes répétés du REM: «On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout»
Rattrapage
La confiance des usagers au plus bas
Problèmes répétés du REM: «On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout»
Le Massif de Charlevoix: une fin de saison hâtive «tellement dramatique»
Rattrapage
Impacts sur la région
Le Massif de Charlevoix: une fin de saison hâtive «tellement dramatique»
Une région de la Russie a reçu 5 mètres de neige en une semaine
Rattrapage
Des images virales sur les réseaux sociaux
Une région de la Russie a reçu 5 mètres de neige en une semaine
Papaoutai de Stromae: un classique de 2013 revisité par l'IA devient viral
Rattrapage
Musique
Papaoutai de Stromae: un classique de 2013 revisité par l'IA devient viral
Grève au Massif: «Pour la région de Charlevoix, c'est une catastrophe»
Rattrapage
Impact du conflit sur la communauté
Grève au Massif: «Pour la région de Charlevoix, c'est une catastrophe»
Familles d'accueil de la DPJ: une exigence de présence parentale qui fait réagir
Rattrapage
Enfants de moins de cinq ans
Familles d'accueil de la DPJ: une exigence de présence parentale qui fait réagir
«Le message de Mark Carney à Davos sera de dire que nous sommes ''normaux''»
Rattrapage
Le premier ministre de passage en Suisse
«Le message de Mark Carney à Davos sera de dire que nous sommes ''normaux''»
Près du quart des adultes ont un temps d'écran de plus de quatre heures par jour
Rattrapage
En hausse depuis 2018
Près du quart des adultes ont un temps d'écran de plus de quatre heures par jour
Féminicides et conjoints violents: l'importance de bien préparer la rupture
Rattrapage
L'importance de la détection et de la prévention
Féminicides et conjoints violents: l'importance de bien préparer la rupture
«Je ne serais pas étonnée que le Club Med se pose des questions sur le Québec»
Rattrapage
Conflit au Massif de Charlevoix
«Je ne serais pas étonnée que le Club Med se pose des questions sur le Québec»
L'élection partielle dans Chicoutimi déclenchée mardi
Rattrapage
Primeur de Jonathan Trudeau
L'élection partielle dans Chicoutimi déclenchée mardi
Sonia Lebel: le départ d'une véritable «fille de bois»
Rattrapage
Réseaux sociaux
Sonia Lebel: le départ d'une véritable «fille de bois»
Spécial «des îles» | L'énigme du mardi 20 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «des îles» | L'énigme du mardi 20 janvier