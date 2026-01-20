Le premier ministre de passage en Suisse

Le premier ministre canadien, Mark Carney, livrera un discours attendu à la conférence de Davos, mardi.

Selon le chroniqueur Dimitri Soudas, le premier ministre prévoit notamment de critiquer la «complaisance stratégique» des puissances moyennes comme le Canada.

Mark Carney souhaiterait également rassurer les investisseurs et chefs d'État sur le fait que, contrairement à ses voisins du Sud, le Canada demeure un partenaire «normal».

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas commenter l’état actuel des relations canado-américaines à l’émission Lagacé le matin.