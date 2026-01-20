 Aller au contenu
Politique
Le premier ministre de passage en Suisse

«Le message de Mark Carney à Davos sera de dire que nous sommes ''normaux''»

par 98.5

0:00
6:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 janvier 2026 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le premier ministre canadien, Mark Carney, livrera un discours attendu à la conférence de Davos, mardi.

Selon le chroniqueur Dimitri Soudas, le premier ministre prévoit notamment de critiquer la «complaisance stratégique» des puissances moyennes comme le Canada.

Mark Carney souhaiterait également rassurer les investisseurs et chefs d'État sur le fait que, contrairement à ses voisins du Sud, le Canada demeure un partenaire «normal».

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas commenter l’état actuel des relations canado-américaines à l’émission Lagacé le matin.

«Il y a un an, tout ce qui était avancé concernant le 51ᵉ État nous paraissait être une blague. Après, c'est devenu un petit peu plus sérieux et, là, c'est devenu débile. »

Dimitri Soudas

