Accès aux CPE pour les demandeurs d'asile

«On est suffisamment riche pour avoir des places pour tout le monde»

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 09:26

Avec

Frédéric Bérard
Denis Lévesque
La récente décision de la Cour suprême du Canada, confirmant que les demandeurs d’asile au Québec ont droit à l’accès aux garderies subventionnées (CPE), a soulevé la réaction et le mécontentement de nombreuse personnes. / Dusan Petkovic / Adobe Stock

La récente décision de la Cour suprême du Canada, confirmant que les demandeurs d’asile au Québec ont droit à l’accès aux garderies subventionnées (CPE), a soulevé la réaction et le mécontentement de nombreuse personnes. 

Écoutez Frédéric Bérard, docteur en droit, se pencher sur le sujet, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«Il y a ce qu'on appelle le droit à l'égalité. Ce que nous dit la Cour, c'est qu'en leur refusant l'accès au CPE, c'est un traitement qui est défavorable, et ici, la discrimination est nécessairement portée vers les femmes réfugiées. Elles ne vont pas avoir accès davantage que les autres et elles paient des impôts. Il ne faut pas oublier ça. Donc il faut arrêter d'essayer de faire peur au monde, et je pense que, comme société, on est suffisamment riche pour avoir des places de garderie pour tout le monde.»

Frédéric Bérard

