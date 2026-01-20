Primeur de Jonathan Trudeau

L'élection partielle dans Chicoutimi devrait être déclenchée ce mardi.

Selon les informations du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, les électeurs se rendront aux urnes le 23 février prochain.

Pour le moment, Marie-Karlynn Laflamme (PQ), Catherine Morissette (PCQ) et Jeanne Palardy (QS) sont les candidats confirmés.

La CAQ devrait confirmer son candidat après l'adoption du décret de l'élection partielle.

Le PLQ n'a toujours pas annoncé de candidat.

Rappelons que le poste de député de Chicoutimi est vacant depuis la démission d'Andrée Laforest qui s'était lancée dans la course à la mairie de Saguenay.

