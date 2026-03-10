 Aller au contenu
Politique provinciale
Violence dans les écoles

Le PQ propose que les élèves violents fassent des travaux communautaires

par 98.5

0:00
13:11

Entendu dans

La commission

le 10 mars 2026 13:25

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le PQ propose que les élèves violents fassent des travaux communautaires
Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Est-ce possible d'éliminer la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, sexuelle, ou en ligne? Le débat est lancé!

Le Parti québécois et son député Pascal Bérubé ont quelques idées en tête, dont celle d'avoir un portrait clair de la violence au Québec - que le gouvernement du Québec mène actuellement -, le dernier datant de 2016.

L'élu estime que la prévention est bien établie au Québec, mais pas les sanctions. À son avis, les personnes violentes devraient non seulement être suspendues, mais devraient aussi réaliser des travaux communautaires, «des gestes de réparation qui vont au-delà des excuses».

Écoutez Pascal Bérubé, député du Parti québécois dans Matane-Matapédia, faire des propositions à l'émission La commission, mardi midi.

«Qu'on les change d'école ou qu'on les laisse chez eux un petit bout de temps. L'enjeu, c'est qu'on est obligé de les scolariser. Mais moi, je sais très bien qu'il y a des élèves qui ont des traumatismes. C'est eux qui restent à la maison et qui ne sont pas capables de poursuivre leur cursus scolaire.»

Pascal Bérubé

