Violence dans les écoles

Est-ce possible d'éliminer la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique, sexuelle, ou en ligne? Le débat est lancé!

Le Parti québécois et son député Pascal Bérubé ont quelques idées en tête, dont celle d'avoir un portrait clair de la violence au Québec - que le gouvernement du Québec mène actuellement -, le dernier datant de 2016.

L'élu estime que la prévention est bien établie au Québec, mais pas les sanctions. À son avis, les personnes violentes devraient non seulement être suspendues, mais devraient aussi réaliser des travaux communautaires, «des gestes de réparation qui vont au-delà des excuses».

Écoutez Pascal Bérubé, député du Parti québécois dans Matane-Matapédia, faire des propositions à l'émission La commission, mardi midi.