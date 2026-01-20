Réseaux sociaux

 Aller au contenu
par 98.5

0:00
5:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 janvier 2026 07:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Lambert Drainville
Lambert Drainville
Sonia Lebel: le départ d'une véritable «fille de bois»
Après l’annonce surprise de son départ de la vie politique, la ministre Sonia LeBel laisse derrière elle l’image d’une femme de terrain, passionnée par la nature et les activités de plein air / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Après l’annonce surprise de son départ de la vie politique, la ministre Sonia LeBel laisse derrière elle l’image d’une femme de terrain, passionnée par la nature et les activités de plein air. 

Écoutez Lambert Drainville brosser le portrait de la ministre, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que, contrairement à certains politiciens qui se mettent en scène, Sonia LeBel est une authentique adepte de la forêt.

Qu’il s’agisse de ses expéditions de pêche au saumon ou de ses sorties en motoneige, elle semble autant sinon plus à l’aise sur une rivière que dans les corridors de l’Assemblée nationale. Une facette de sa personnalité qui explique peut-être son désir de retrouver les grands espaces après des années au service de l’État.

