Bernard Drainville vs Christine Fréchette

On saura qui sera le nouveau chef ou la nouvelle cheffe de la CAQ dans à peine un mois, mais qui donne le ton à la campagne électorale?

Selon l'analyste politique Nathalie Normandeau, c'est Bernard Drainville qui remporte la «palme d'or».

Elle voit toutefois un geste électoraliste en la proposition de Bernard Drainville et de Christine Fréchette de remettre l'argent des hausses de prix du carburant dans les poches des Québécois, tout comme plusieurs autres dans cette campagne.

Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau analyser le sujet, mardi, au micro de Philippe Cantin.