Espoirs de la LHJMQ

Chaque année, des joueurs de la Ligue de hockey junior Maritimes (LHJMQ) ne sont plus qu'à quelques mois du repêchage de la Ligue nationale de junior.

Et chaque année, l'animateur Mario Langlois en accueille plusieurs pour les faire découvrir à un plus grand public.

Écoutez Maddox Dagenais (Remparts de Québec) ainsi que Xavier Villeneuve et William Lassalle (Armada de Blainville-Boisbriand) en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les trois jeunes discutent de leur parcours dans la LHJMQ, du stress lié à l’année de repêchage et de l’importance de la constance et du plaisir dans le hockey.

Ils évoquent leurs origines (Gatineau, Rimouski, Mirabel), leurs ambitions (coupe Stanley) et les entrevues avec les dépisteurs de la LNH, soulignant le rôle de leurs familles et entraîneurs.