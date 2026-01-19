 Aller au contenu
Bryce Pickford (à droite) lors de la coupe Memorai l'an dernier. / PC/Christopher Katsarov

Depuis le début de la saison  2025-2026, Bryce Pickford a inscrit 33 buts en 44 matchs avec les Tigers de Medecine Hat.

Au fait, il s'agit d'un défenseur...

Et il a été repêché par les Canadiens de Montréal en 2025.

Écoutez Marc-André Dumont, directeur du développement dans le M18 AAA, commenter les prouesses du défenseur Bryce Pickford dans la Ligue de l'Ouest, joueur repêché par les Canadiens en 2025.

Le défenseur des Tigers de Medicine Hat a battu un record vieux de 30 ans dans la Ligue de l’Ouest.

Pickford, capitaine et défenseur offensif, a un tir «absolument incroyable», mais il présente des lacunes défensives, ce qui explique son absence d’Équipe Canada junior.

Sous contrat avec le Tricolore, il est considéré comme un projet prometteur pour le Rocket de Laval, avec un potentiel d’évolution vers la LNH.
 
 

