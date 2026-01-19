Canadiens de Montréal

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, mardi, pour y affronter le Wild du Minnesota.
Écoutez Tony Marinaro commenter la situation chez l'équipe montréalaise en compagnie de Mario Langlois, auxc Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Dix victoires en prolongation: «On peut dire que le Canadien est une équipe Top 10»;
- «Depuis que les Maple Leafs ont congédié Marc Savard (avantage numérique), ils ont la meilleure fiche du hockey»;
- «Ne sois pas surpris si le Canadien fait un échange avant la fenêtre du 4 février (pause olympique) au lieu d'attendre à la fenêtre du 6 mars (date butoir des échanges);
- La victoire de samedi contre les Sénateurs;
- Claude Giroux sera-t-il disponible sir les Sénateurs sont vendeurs?
- La mise en échec de Vincent Desharnais aux dépens de Matthew Tkachuk.