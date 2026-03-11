Canada 7 - Cuba 2

Le Canada a franchi le premier tour de la Classique mondiale de baseball pour la toute première fois de son histoire. Mercredi, la formation canadienne a signé une victoire décisive de 7-2 contre Cuba lors de ce match ultime disputé à San Juan, Porto Rico.

L'attaque a été menée par le Québécois Abraham Toro, auteur d'un coup de circuit, ainsi que par Otto Lopez, qui a produit deux points grâce à un simple opportun.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le match Canada-Cuba, mercredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

