Sports
Canada 7 - Cuba 2

Victoire historique du Canada à la Classique mondiale de baseball

par 98.5

0:00
5:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 mars 2026 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Victoire historique du Canada à la Classique mondiale de baseball
Les joueurs canadiens célèbrent à la fin d'un match de la Classique mondiale de baseball contre Cuba à San Juan, Porto Rico, le mercredi 11 mars 2026. / AP Photo/Fernando Llano

Le Canada a franchi le premier tour de la Classique mondiale de baseball pour la toute première fois de son histoire. Mercredi, la formation canadienne a signé une victoire décisive de 7-2 contre Cuba lors de ce match ultime disputé à San Juan, Porto Rico.

L'attaque a été menée par le Québécois Abraham Toro, auteur d'un coup de circuit, ainsi que par Otto Lopez, qui a produit deux points grâce à un simple opportun.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le match Canada-Cuba, mercredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.

Autre sujet abordé

  • Victoire historique de l'Italie à la Classique mondiale de baseball.

