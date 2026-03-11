 Aller au contenu
Comment vont les Sénateurs?

«Il n’y a pas qu’à Montréal qu’on a parlé de gardiens: à Ottawa aussi!»

par 98.5

le 11 mars 2026 20:42

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

Marc Legault / Cogeco Média

Les Sénateurs d'Ottawa, qui luttent pour une place en séries éliminatoires, ont connu une saison qui, pour le moment, est en deçà des attentes de plusieurs partisans.

On fait le point avec le duo de commentateurs du hockey des Sénateurs pour le 104,7 Outaouais, Marc Legault et Yanick St-Denis.

Écoutez cette rencontre entre le duo de commentateurs des Canadiens et celui des Sénateurs au réseau Cogeco Média, mercredi, au cours du premier entracte du duel opposant les deux formations.

«Les Sénateurs connaissent une excellente saison, même si les gardiens de but n'ont pas fait le travail en début d'année.»

Marc Legault

