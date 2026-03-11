Comment vont les Sénateurs?

Les Sénateurs d'Ottawa, qui luttent pour une place en séries éliminatoires, ont connu une saison qui, pour le moment, est en deçà des attentes de plusieurs partisans.

On fait le point avec le duo de commentateurs du hockey des Sénateurs pour le 104,7 Outaouais, Marc Legault et Yanick St-Denis.

Écoutez cette rencontre entre le duo de commentateurs des Canadiens et celui des Sénateurs au réseau Cogeco Média, mercredi, au cours du premier entracte du duel opposant les deux formations.