Gardiens de but

Les Canadiens renouent avec une situation qu’ils ont souvent connue lors des deux dernières saisons, soit celle du ménage à trois devant le filet.

Si la présence de trois gardiens peut causer des maux de tête à l’équipe d’entraîneurs, elle ne désavantage en rien le rendement de l'équipe, bien au contraire.

Écoutez à ce sujet le commentaire de Dany Dubé, mercredi, au cours du deuxième entracte Canadiens-Sénateurs.