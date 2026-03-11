 Aller au contenu
Hockey
Gardiens de but

«Le fameux ménage à trois n'a absolument pas ébranlé les Canadiens»

par 98.5

0:00
9:54

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 11 mars 2026 21:44

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Le fameux ménage à trois n'a absolument pas ébranlé les Canadiens»
Dany Dubé / Cogeco Média

Les Canadiens renouent avec une situation qu’ils ont souvent connue lors des deux dernières saisons, soit celle du ménage à trois devant le filet.

Si la présence de trois gardiens peut causer des maux de tête à l’équipe d’entraîneurs, elle ne désavantage en rien le rendement de l'équipe, bien au contraire.

Écoutez à ce sujet le commentaire de Dany Dubé, mercredi, au cours du deuxième entracte Canadiens-Sénateurs.

«Le fameux ménage à trois n'a absolument pas ébranlé la formation, du moins sur le plan statistique.»

Dany Dubé

Vous aimerez aussi

«C'était l'un de nos meilleurs matchs depuis les Jeux de Milan» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«C'était l'un de nos meilleurs matchs depuis les Jeux de Milan» -Martin St-Louis
0:00
11:10
«Il n’y a pas qu’à Montréal qu’on a parlé de gardiens: à Ottawa aussi!»
Le hockey des Canadiens
«Il n’y a pas qu’à Montréal qu’on a parlé de gardiens: à Ottawa aussi!»
0:00
7:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Il n’y a pas qu’à Montréal qu’on a parlé de gardiens: à Ottawa aussi!»
Rattrapage
Comment vont les Sénateurs?
«Il n’y a pas qu’à Montréal qu’on a parlé de gardiens: à Ottawa aussi!»
Jacob Fowler de retour devant le filet des Canadiens
Rattrapage
Avant-match Canadiens-Sénateurs
Jacob Fowler de retour devant le filet des Canadiens
«C'était l'un de nos meilleurs matchs depuis les Jeux de Milan» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens 3 - Maple Leafs 1
«C'était l'un de nos meilleurs matchs depuis les Jeux de Milan» -Martin St-Louis
«Il est incroyable à tous les matchs», Jake Evans louange Mike Matheson
Rattrapage
Canadiens 3 - Maple Leafs 1
«Il est incroyable à tous les matchs», Jake Evans louange Mike Matheson
Qui sont les gardiens qui font gagner leur équipe?
Rattrapage
Dobes figure parmi les meneurs
Qui sont les gardiens qui font gagner leur équipe?
«Les Leafs ne doivent pas commettre avec Matthews la même erreur qu’avec Marner»
Rattrapage
Le spectre d’une reconstruction plane sur Toronto
«Les Leafs ne doivent pas commettre avec Matthews la même erreur qu’avec Marner»
«Los Angeles était la meilleure équipe sur la glace ce soir» -Martin St-Louis
Rattrapage
Victoire de 4 à 3 face aux Kings
«Los Angeles était la meilleure équipe sur la glace ce soir» -Martin St-Louis
Une victoire signée Jakub Dobes
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Une victoire signée Jakub Dobes
«Artemi Panarin est une très bonne acquisition pour les Kings» - Dany Dubé
Rattrapage
Le commentaire de Dany
«Artemi Panarin est une très bonne acquisition pour les Kings» - Dany Dubé
Statistiques intéressantes sur cette fameuse date limite des transactions
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Statistiques intéressantes sur cette fameuse date limite des transactions
Le CH espère sauver son voyage en Californie avec une victoire
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le CH espère sauver son voyage en Californie avec une victoire
«On ne manque pas de gros arrêts, on manque d'arrêts de routine» -Stéphane Waite
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On ne manque pas de gros arrêts, on manque d'arrêts de routine» -Stéphane Waite
Le CH échappe un point face aux Ducks
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Le CH échappe un point face aux Ducks
Y-a-t-il trop de joueurs avec des clauses de non-échanges?
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Y-a-t-il trop de joueurs avec des clauses de non-échanges?