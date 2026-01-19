Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, lundi, à Brossard, après une victoire en prolongation de 6-5, samedi, contre les Sénateurs d'Ottawa.
Écoutez Martin McGuire, qui était présent sur place, résumer la journée au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens ont récolté trois points sur les six disponibles;
- Le jeu a cinq contre cinq a été au cœur des préoccupations;
- Kirby Dach pourrait revenir au jeu mardi face aux Wild;
- Il remplaçait Alexandre Texier, absent de l'entrainement, pour une blessure au bas du corps;
- Martin St-Louis: spectaculaires ou efficaces?
- Les commentaires de Phillip Danault;
- Martin St Louis: les buts contre doivent baisser;
- Zachary Bolduc a-t-il solidifié sa place parmi les 12 attaquants?
- Cole Caufield s'exprime sur le retour de Kirby Dach au sein de son trio.