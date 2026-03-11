 Aller au contenu
Hockey
Fowler partant face aux Sénateurs d'Ottawa

«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis

le 11 mars 2026 13:01

Martin McGuire
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

«Je ne répondrai pas à 40 questions sur les gardiens» -Martin St-Louis
Le gardien des Canadiens, Jacob Fowler, choisi pour affronter les Sénateurs mercredi soir, à Ottawa / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Samuel Montembault n'a pas la confiance de ses patrons, selon ce qu'a compris le descripteur des matchs du CH, Martin McGuire, lors d'une entrevue avec l'entraîneur du tricolore.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, analyser le tout, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.

Jacob Fowler sera devant le filet ce soir et Martin St-Louis ne semble pas vouloir s'éterniser sur la question.

«Je répondrai pas à 40 questions sur la décision des gardiens. Fowler joue dans le net à soir. Je pense que c'est la meilleure décision pour à soir sur un back-to-back pour nous autres, aller gagner la game.»

Martin St-Louis

Les Canadiens de Montréal affronteront les Sénateurs d'Ottawa ce soir, dans une partie qui sera présentée à 19h sur les plateformes de Cogeco Média.

