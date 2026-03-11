Fowler partant face aux Sénateurs d'Ottawa

Samuel Montembault n'a pas la confiance de ses patrons, selon ce qu'a compris le descripteur des matchs du CH, Martin McGuire, lors d'une entrevue avec l'entraîneur du tricolore.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, analyser le tout, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.

Jacob Fowler sera devant le filet ce soir et Martin St-Louis ne semble pas vouloir s'éterniser sur la question.