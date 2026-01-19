Comme dans le film Projet X

Une mère de famille de Hawkesbury, Marie-Josée Karwanyi, a eu toute une surprise à son retour de congé.

Son fils de 17 ans, qui avait la permission d'inviter quelques amis, a vu la situation dégénérer après avoir partagé l'invitation sur les réseaux sociaux. Ce sont finalement autour de 200 jeunes qui ont envahi la résidence familiale.

Écoutez Marie-Josée Karwanyi, mère du jeune qui a organisé le party en question, au micro de Patrick Lagacé lundi.

Le bilan est lourd: le plancher de la maison s'est affaissé sous le poids des danseurs, le plafond du sous-sol est à refaire et un refoulement d'égout, causé par des lingettes pour bébé jetées dans les toilettes, a inondé la cave. La police a également dû intervenir pour mettre fin à une bagarre.