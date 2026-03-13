Reculs dans plusieurs décisions

Ce vendredi, Radio-Canada recule sur son entente avec Prime Video, Juste pour rire annule sur son association avec Julien Lacroix et le gouvernement du Canada change d'avis en prolongeant d’un an le permis de travail pour certains travailleurs étrangers.

Ces décisions ont toutes été prises à la suite de mécontentement d'une certaine partie de la population dans certains dossiers.

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et Communication, se pencher sur le phénomène, vendredi, au micro de Philippe Cantin.