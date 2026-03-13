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Société
Reculs dans plusieurs décisions

«Le public sous-estime parfois son pouvoir de faire changer les choses»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mars 2026 15:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le public sous-estime parfois son pouvoir de faire changer les choses»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Ce vendredi, Radio-Canada recule sur son entente avec Prime Video, Juste pour rire annule sur son association avec Julien Lacroix et le gouvernement du Canada change d'avis en prolongeant d’un an le permis de travail pour certains travailleurs étrangers.

Ces décisions ont toutes été prises à la suite de mécontentement d'une certaine partie de la population dans certains dossiers.

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal chez Aucoin Stratégie et Communication, se pencher sur le phénomène, vendredi, au micro de Philippe Cantin. 

«On sous-estime parfois, comme public, le pouvoir qu'on a de faire changer les choses. Bon, il y a des mouvements un peu plus forts, d'autres un peu moins et des sujets plus sensibles. Mais les gens ne fonctionnent pas par explication. Ils doivent adhérer. Puis il y a une manière de le présenter. Parfois, il faut présenter au public les autres choix qu'on avait. Il y a plein de stratégies pour préparer l'opinion publique.» 

Louis Aucoin

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