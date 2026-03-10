Le prix caché des économies

À la suite du décès tragique de Jessika Chagnon-Gailloux, une Québécoise de 35 ans opérée en Turquie, le chirurgien plasticien Dr Benoît Leblanc met en garde contre l'industrie du tourisme médical.

Attirées par des tarifs jusqu'à sept fois inférieurs à ceux pratiqués au Québec, de nombreuses patientes succombent à des stratégies de marketing agressives utilisant des influenceurs rémunérés à la tête.

Au-delà du prix, le Dr Leblanc dénonce le manque de suivi postopératoire et les risques accrus de complications majeures, comme des infections graves ou des embolies pulmonaires causées par des retours hâtifs en avion sans anticoagulants.

Écoutez le Dr Benoît Leblanc, chirurgien plasticien, expliquer le tout, mardi, au micro de Patrick Lagacé.