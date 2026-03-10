 Aller au contenu
Société
Des contenus de Radio-Canada sur Prime Video

«On aurait dû attendre qu'une solution canadienne soit prête»

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 08:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On aurait dû attendre qu'une solution canadienne soit prête»
Radio-Canada a pris la décision de rendre accessibles certaines de ses chaînes d’information sur la plateforme Prime Video. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Radio-Canada a pris la décision de rendre accessibles certaines de ses chaînes d’information sur la plateforme Prime Video, un choix qui est fortement contesté.

Même si cette présence représente une opportunité pour aller chercher de nouveaux auditeurs qui ont abandonné la câblodistribution traditionnelle, plusieurs pointent du doigt le choix d’une plateforme américaine dans le contexte mondial actuel.

D’autres questions se posent aussi au sujet de la plateforme Tou.tv, alors que son développement a en partie été payé par les contribuables canadiens.

Écoutez Pierre Rodrigue, ancien directeur des entreprises de commercialisation de produits culturels et ancien directeur de haut niveau dans plusieurs groupes médiatiques, analyser la situation, mardi, avec Patrick Lagacé.

Vous aimerez aussi

Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
Lagacé le matin
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
0:00
3:48
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
Radio textos
Mieux manger pour mieux dormir: le secret est dans l’assiette
0:00
13:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Procréation assistée: «Des familles prêtes ont besoin d'assistance financière»
Rattrapage
Vidéo
Plaidoyer majeur pour la natalité au Québec
Procréation assistée: «Des familles prêtes ont besoin d'assistance financière»
Regarder15:59Patrick Lagacé
Guerre en Iran: «Donald Trump est complètement déconnecté» -Régis Labeaume
Rattrapage
Panique-t-il devant le prix de l’essence?
Guerre en Iran: «Donald Trump est complètement déconnecté» -Régis Labeaume
Coupures de postes: «Les gouvernements ont probablement manqué leur chance»
Rattrapage
Les salaires de la fonction publique coûtent cher
Coupures de postes: «Les gouvernements ont probablement manqué leur chance»
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Rattrapage
Un ado de 17 ans mène la vie dure à Aaron Judge
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
Rattrapage
Élément mythique du centre-ville de Montréal
Frédéric Labelle a-t-il sauvé le panneau La Baie de la rue Sainte-Catherine?
«Hors réseau»: quand les influenceurs perdent le Nord (et leur cellulaire)
Rattrapage
Nouvelle émission diffusée sur Crave
«Hors réseau»: quand les influenceurs perdent le Nord (et leur cellulaire)
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Rattrapage
De nombreuses polices sur le marché
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Tourisme médical: un voyage à haut risque aux conséquences parfois mortelles
Rattrapage
Le prix caché des économies
Tourisme médical: un voyage à haut risque aux conséquences parfois mortelles
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Rattrapage
Vidéo
Fils du célèbre boxeur Arturo «Thunder» Gatti
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Regarder4:47Patrick Lagacé
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Rattrapage
Une absence remarquée
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Rattrapage
Plus de 20 millimètres attendus
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
Rattrapage
Bourse et pétrole
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»
Rattrapage
Laval doit un million à l’ARC
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»