Des contenus de Radio-Canada sur Prime Video

Radio-Canada a pris la décision de rendre accessibles certaines de ses chaînes d’information sur la plateforme Prime Video, un choix qui est fortement contesté.

Même si cette présence représente une opportunité pour aller chercher de nouveaux auditeurs qui ont abandonné la câblodistribution traditionnelle, plusieurs pointent du doigt le choix d’une plateforme américaine dans le contexte mondial actuel.

D’autres questions se posent aussi au sujet de la plateforme Tou.tv, alors que son développement a en partie été payé par les contribuables canadiens.

Écoutez Pierre Rodrigue, ancien directeur des entreprises de commercialisation de produits culturels et ancien directeur de haut niveau dans plusieurs groupes médiatiques, analyser la situation, mardi, avec Patrick Lagacé.