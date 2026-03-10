Nouvelle émission diffusée sur Crave

Catherine Brisson présente Hors réseau, une nouvelle production originale disponible sur Crave qui place dix personnalités publiques, dont plusieurs vedettes du web, en situation de survie extrême.

Déposés dans la réserve faunique de Kenauk en Outaouais, les participants doivent survivre 50 heures sans aucun outil numérique.

Entre les nuits à la belle étoile, la gestion du feu et l'omniprésence des insectes, l'expérience révèle des lacunes surprenantes en autonomie chez certains.

