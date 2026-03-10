 Aller au contenu
Sports
Un ado de 17 ans mène la vie dure à Aaron Judge

Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires

par 98.5

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 09:10

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Classique mondiale de baseball: des amateurs défient les multimillionnaires
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La Classique mondiale de baseball offre des moments d'anthologie, comme l'exploit de Joseph Contreras, un lanceur de 17 ans encore au secondaire, qui a réussi à neutraliser la vedette Aaron Judge.

Le tournoi se distingue par son aspect folklorique, opposant des professionnels à des amateurs, dont un pompier et un neurologue au sein de l'équipe tchèque. 

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à l'émission Lagacé le matin

Autre sujet abordé

  • Le monde du soccer est secoué par la suspension à vie de deux joueurs de la MLS.

