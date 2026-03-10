Un ado de 17 ans mène la vie dure à Aaron Judge

La Classique mondiale de baseball offre des moments d'anthologie, comme l'exploit de Joseph Contreras, un lanceur de 17 ans encore au secondaire, qui a réussi à neutraliser la vedette Aaron Judge.

Le tournoi se distingue par son aspect folklorique, opposant des professionnels à des amateurs, dont un pompier et un neurologue au sein de l'équipe tchèque.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à l'émission Lagacé le matin.

Autre sujet abordé